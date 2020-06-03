Недавний пожар в Зоне отчуждения позволил лесничествам выпиливать гектары здоровых деревьев.

КПП "Дитятки". Именно здесь, работники Зоны отчуждения ежедневно фиксируют, как дельцы фурами вывозят радиоактивную древесину. Причем, делают это практически официально. По крайней мере, у правоохранителей и сотрудников КПП груз интереса явно не вызывает.

У вас, должно быть, возникает вопрос, - как можно, не напрягаясь, вывозить тонны "грязного" кругляка из территории с ограниченным доступом? Все просто. На самом деле, схема у лесорубов отлажена. И работает уже не один год.

Крупный пожар, который весной прошелся по Биосферному заповеднику, уничтожив несколько сел и едва не добравшись до самой ЧАЭС, - распространялся, в основном, по травяному настилу. Из-за сильного ветра, пламя просто не успевало перекинуться на деревья. Так что, их стволы, в большинстве своем, почти не пострадали. Теперь черед за местными лестничествами. В нашем случае - это "Северная Пуща". Работники предприятия, оформляют разрешительные документы на ликвидацию последствий пожара.

Лесорубы официально "чистят" территорию от сгоревшей древесины, которой, на самом деле, там совсем немного. Ведь большая часть деревьев, если и была задета пламенем, то лишь поверхностно.

И сколько вокруг ЧАЭС такой (по документам - сгоревшей) древесины? Достаточно взглянуть на лес с высоты птичьего полета.

Каждый год десятки, а то и сотни гектаров леса, радиоактивного в том числе, развозят на деревообрабатывающие предприятия по всей стране.

И как показывает многолетняя практика - ответственности за столь очевидно неправомерные действия никто не понесет. Устроить пожар, или распространить опасное сырье - у таких "бизнесменов" рамок нет. Они считают деньги. Пока другие борются за жизни своих онкобольных детей, воюют с раком щитовидной железы, который, из-за влияния радиации (йододефицита), после трагедии на ЧАЭС продолжает атаковать молодежь.

* Кругляк на фото - техническое сырье, по параметрам. Поэтому, вряд ли его продают за границу. Чаще всего используют в строительстве и производстве мебели (например школьных парт).