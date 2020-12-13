Дати жорсткого карантину в Україні можуть ще переглянути, - про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр кабінету міністрів Олег Немчінов. Каже: якщо кількість інфікованих піде вгору - локдаун запровадять раніше запланованого.

Та в ефективності січневого карантину сумнівається більшість політиків. Аргументи МОЗ щодо "ментальності" українців - мовляв, однаково зберуться і однаково святкуватимуть, - вважають не надто переконливими.

Нагадаємо, посилені обмеження діятимуть з 8 по 24 січня. На цей період заклади харчування працюватимуть лише "на виніс". Усі культурні, спортивні, освітні та розважальні центри зачинять. Аптеки, банки, продовольчі та господарчі магазини - працюватимуть. Дитячі садки - теж.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":