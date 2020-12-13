Віктор Медведчук закликав владу не спекулювати на запровадженні локдауну [ Редактировать ]
Дати жорсткого карантину в Україні можуть ще переглянути, - про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр кабінету міністрів Олег Немчінов. Каже: якщо кількість інфікованих піде вгору - локдаун запровадять раніше запланованого.
Та в ефективності січневого карантину сумнівається більшість політиків. Аргументи МОЗ щодо "ментальності" українців - мовляв, однаково зберуться і однаково святкуватимуть, - вважають не надто переконливими.
Нагадаємо, посилені обмеження діятимуть з 8 по 24 січня. На цей період заклади харчування працюватимуть лише "на виніс". Усі культурні, спортивні, освітні та розважальні центри зачинять. Аптеки, банки, продовольчі та господарчі магазини - працюватимуть. Дитячі садки - теж.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Я бы назвал это "спекуляцией на тему локдауна". Ну, это ж так: спекуляция на тему локдауна. Сначала "мы вот сейчас объявим", потом "мы позже объявим", потом вот это "позже" попало на праздники. "Ну, ладно, бог с ним, давайте после праздников".
И вы правильно отметили, что если будет работать транспорт (железнодорожный, городской), если будут работать гостиницы, если будут работать рестораны, то тогда кто работать не будет? И тогда в чем суть этих карантинных мер, ограничения общения людей и тем самым выстраивание вот этого искусственного барьера для распространения заболевания? В чем он? Я вам скажу: все очень просто. Это же очередной пиар власти.
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