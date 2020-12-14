Умерла известная болельщица "Фенербахче": после смерти мужа она посещала матчи одна [ Редактировать ]
Ушла из жизни пожилая болельщица турецкого профессионального футбольного клуба "Фенербахче". Много лет супруги посещали матчи любимой команды вместе, а после смерти мужчины в 2013 году женщина продолжила ходить на стадион одна.
"Фенербахче" почтил память пожилой пары преданных болельщиков команды.
"В 7-ю годовщину его смерти мы с уважением, любовью и милосердием чествуем нашего дядю Мюмтаза и нашу тетю Ихсан, которая недавно скончалась", - говорится в сообщении футбольного клуба в Twitter.
Vefatının 7. yılında Mümtaz Amcamızı ve geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan İhsan Teyzemizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/hiG2V1gl0Q— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 6, 2020
В матче последнего тура Суперлиги против "Йени Малатьяспор" стамбульский клуб установил на трибунах картонные фигурки своих известных болельщиков.
К слову, "Фенербахче" занимает третью строчку турнирной таблицы чемпионата Турции.
Ранее сообщалось, что в честь Марадоны переименовали стадион "Наполи".
Напомним, Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. Экс-игрок "Наполи" умер из-за остановки сердца. Марадону похоронили рядом с матерью. На церемонию прощания с ним в Буэнос-Айресе пришли сотни тысяч человек.
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