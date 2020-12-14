Руководство Европейского Союза будет жертвовать 5% препарата от полученных 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавирунсой инфекции среди бедных государств.

Таким образом, Франция обязалась разработать алгоритм, благодаря которому четкая цель для пожертвований вакцины в ЕС. Данные планы могут помешать Всемирной организации здравоохранения в создании плана по глобальному доступу к вакцинам, который объединит 189 стран.

Отмечается, что к концу 2021 года около 2 миллиардов доз препарата должны получить 20% нуждающихся жителей планеты. Договор подписан с фармацевтическими корпорации Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/ GSK и CureVac, которые занимаются перспективными разработками вакцины от COVID 19. Пожертвованные препараты будут направлены на защиту около 16 миллионов врачей и младшего медперсонала.

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Кроме того, в Евросоюзе растет число противников вакцинации. Использование препарата не обезопасит от третьей волны коронавируса.

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