Канада получила первую вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
В Канаду прибыли первые партии вакцины от коронавируса. Перед этим страна одобрила применение вакцин компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.
По его словам, это хорошая новость, но борьба с коронавирусом продолжается и необходимо придерживаться всех противоэпидемических мероприятий.
"Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 прибыла в Канаду. Но наша борьба продолжается. Носите маски и мойте руки", - отметил Трюдо.
The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 14, 2020
Ранее сообщалось, что в Канаде стартует вакцинация от COVID-19. Вакцинацию препаратом компании Pfizer будут проводить в двух больницах в Торонто и Оттаве.
Также мы писали о том, что в Британии зафиксировали случаи аллергии на вакцину Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.
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