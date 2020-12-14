В Канаду прибыли первые партии вакцины от коронавируса. Перед этим страна одобрила применение вакцин компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.

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По его словам, это хорошая новость, но борьба с коронавирусом продолжается и необходимо придерживаться всех противоэпидемических мероприятий.

"Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 прибыла в Канаду. Но наша борьба продолжается. Носите маски и мойте руки", - отметил Трюдо.

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 14, 2020

Ранее сообщалось, что в Канаде стартует вакцинация от COVID-19. Вакцинацию препаратом компании Pfizer будут проводить в двух больницах в Торонто и Оттаве.

Также мы писали о том, что в Британии зафиксировали случаи аллергии на вакцину Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.

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