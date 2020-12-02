В ЕС представили стратегию борьбы с COVID-19 зимой [ Редактировать ]
В среду, 2 декабря, Европейская комиссия утвердила стратегию борьбы с пандемией COVID-19 зимой. Стратегия включает рекомендации для стран ЕС, нацеленные на сдерживание распространения коронавируса. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Еврокомиссии.
Стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность в течение зимнего периода и в 2021 году, когда состоится выпуск безопасных и эффективных вакцин от COVID-19.
"Согласованный общеевропейский подход является ключевым для избежания повторной вспышки вируса из-за зимних праздников", - отметили в ЕК.
Основные направления стратегии Еврокомиссии:
- физическое дистанцирование и ограничение социальных контактов в зимний период, включая новогодние отпуски;
- отслеживание контактов для разрыва цепей передачи коронавируса;
- безопасность путешествий в течение новогодних каникул, которая требует согласованного подхода и подготовленной транспортной инфраструктуры;
- разработка планов непрерывной поддержки учреждений здравоохранения для обеспечения возможности управления вспышками COVID-19, а также проведение совместных закупок для устранения дефицита медоборудования;
- усталость населения от пандемии и его психическое здоровье;
- поддержка членов ЕС в проведении вакцинации от коронавируса согласно их национальных планов
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