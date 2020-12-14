В понедельник, 14 декабря, первый заместитель главы комитета Роман Лозинский на своей странице в Facebook заявил о том, что главу делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука вызывают на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти.

Это связано с его заявлением о выборах на оккупированном Донбассе.

Комитет поддержал предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте.

Дата встречи пока не известна.

Напомним, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для встречи нормандской четверки в 2021 году.

Ранее Леонид Кравчук рассказал, почему Будапештский меморандум не защитил Украину от агрессии со стороны России.

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