Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для встречи нормандской четверки в 2021 году. По его словам, это связано с тем, что Москва не меняет свою позицию.

"Пока что я (предпосылок, - ред.) не вижу. Пока не вижу потому, что Россия выдвигает одну и ту же тему: формально говорит "да-да", и советники встречаются, что-то говорят. Но фактически сейчас Россия говорит "нет нужды встречаться в нормандском формате потому, что не выполнены задания прежней нормандской встречи 9 декабря", - отметил Кравчук.

При этом, по его словам, Украина основные задания выполнила, а Россия не выполняет свою часть.

"В Париже этот документ подписал президент Путин. Он его подписал не для Украины, а для России, но не выполняет. Они играются в жмурки: говорят одно, думают другое, делают третье", - добавил Кравчук.

Он подчеркнул, что сомневается в ответственных действиях российской стороны, но после зимних праздников "мы увидим, куда движется политическая ситуация".

Напомним, что ранее Леонид Кравчук рассказал, почему Будапештский меморандум не защитил Украину от агрессии со стороны России.

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