Влаштувати собі локдаун збираються й українські нардепи. Вони хочуть змінити свій графік роботи, аби карантинити з усіма українцями. Адже в парламенті 21 депутат та 55 співробітників апарату Ради хворіють на коронавірус. Тож пропонують скасувати майже всі січневі пленарні засідання аж до 25 січня.

Але до цього в нардепів - купа роботи. І голосування року - за кошторис на 2021 рік. Чи підтримають його обранці або ж... варто чекати традиційної "бюджетної ночі"?

Останній пленарний тиждень нардепи проведуть під гаслом "Бюджет-2021". До документа - понад дві тисячі поправок, але голова парламенту сподівається на швидке голосування.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Кошторис Верховної Ради України - це бюджет. Ми сьогодні поспілкувалися з усіма представниками фракцій та груп, я бачу конструктив у підходах, я сподіваюся що до завтра він не зміниться і всі будуть готові плідно попрацювати над документом.

Традиційно готові підтримати проєкт бюджету і "Слуги народу":

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Є надія - Україна піде в новий рік з бюджетом. Завтра ми всі крапки розставимо і цей документ буде проголосований.

Утім, надії "Зе-команди" можуть розбитися об шквал зауважень від інших фракції, адже в нардепів претензії до кожного пункту кошторису. Чи не найбільше - до фінансування Офісу президента.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Нічого так точно не відображає пріоритети влади, як бюджет - тому що це вже не обіцянки, а конкретні цифри. Саме тому в нас постійно бюджети мали назву: "бюджет оборони", "відновлення від кризи", "децентралізації". На жаль цей бюджет можна назвати бюджетом лише можливості для Офісу президента.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Це бюджет слуг, але не народу, головному слузі - Зеленському і його офісу дається плюс 40% на утримання офісу президента. Забирається у лікарів, не піднімаються зарплати освітянам навіть на 40-50% до їх злиденних 4-5 тисяч гривень, не говорячи про 4 тисячі доларів. І власне це буде бюджет епохи бідності.

В опозиції ж вимагають спрямувати більше коштів на медицину.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Він не дає шансу людям вижити, він соціально не орієнтований, він орієнтований на чиновників, силовиків. Хочу привести тільки один приклад: в ньому не закладено грошей на вакцинацію громадян, - що дуже важливо, тому що люди не готові платити за вакцинацію, не готові витрачати кошти, яких і так немає. Немає достатньо коштів для підтримки бізнесу, безробітних - всіх тих, хто потребує допомоги держави.

У "Батьківщині" хочуть бачити в кошторисі окремий "Ковідний фонд".

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Але щоб ніяких оборудок більше не було, чітко зафіксувати позиції - куди він використовується: це вакцинація, це підтримка лікарів і вчителів, молодшого медперсоналу. Що дасть можливість хоча б у цей найтяжчий рік підтримати людей, які знаходяться на передовій.

Поки що складно сказати, як зміниться розподіл сил перед фінальним голосуванням. Адже коли нардепи розглянуть усі поправки - бюджет може суттєво змінитися. І головне - коли відбудеться фінальне голосування. Бо крім бюджету, нардепи напланували цього тижня ще й продовжити особливий статус Донбасу та відновити скасовані Конституційним судом повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

А наприкінці тижня традиційно хочуть почути звіт міністра охорони здоров'я про боротьбу з коронавірусом.