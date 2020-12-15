8 416 нових інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. Ушпиталили майже півтори тисячі людей. 233 пацієнти померли від ускладнень.

Найгірші показники у Києві, на Одещині, Черкащині та Запоріжжі. Одужали від Ковіду удвічі більше українців, ніж захворіли - понад 16 тисяч.

У МОЗ наголошують: останніми тижнями істотно поменшало охочих перевіритися на коронавірус - саме тому кількість підтверджених заражень раптово знизилася. Через це в Мінохорони здоров'я змінили алгоритм, за яким лікарі направлятимуть пацієнтів на тестування.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: