COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
8 416 нових інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. Ушпиталили майже півтори тисячі людей. 233 пацієнти померли від ускладнень.
Найгірші показники у Києві, на Одещині, Черкащині та Запоріжжі. Одужали від Ковіду удвічі більше українців, ніж захворіли - понад 16 тисяч.
У МОЗ наголошують: останніми тижнями істотно поменшало охочих перевіритися на коронавірус - саме тому кількість підтверджених заражень раптово знизилася. Через це в Мінохорони здоров'я змінили алгоритм, за яким лікарі направлятимуть пацієнтів на тестування.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми одразу, як тільки побачили це зменшення кількості звернень - змінили підходи до тестування. Зараз у нас тестувати необхідно всіх людей, які мають будь-які ознаки респіраторного захворювання. Також ми додати експрес-стести, тести на антиген.
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