Ушла из жизни легенда киевского "Динамо" [ Редактировать ]
Экс-игрок столичного "Динамо" Петр Петрович Слободян скончался на 68-м году жизни.
Он принес вывел киевлян в полуфинал Кубка Чемпионов 1976/77, а также стал единственным игроком, кого Валерий Лобановский после работы в "Днепре" позвал за собой в киевское "Динамо".
От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории киевского Динамо. Петр Слободян - это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, который никогда не сдавался, пытаясь преодолеть трудности, с которыми он столкнулся во время своей карьеры, включая многочисленные травмы.
Отмечается, что соболезнования родным и близким Слободяна от имени клуба высказал президент "бело-синих" Игорь Суркис.
Читайте также, на 73-м году жизни скончался выдающийся в прошлом игрок киевского "Динамо" Владимир Николаевич Трошкин. В составе клуба он провел 8 лет.
Кроме того, умер легендарный экс-футболист "Шахтера" Сергей Ателькин. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 48 лет.
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