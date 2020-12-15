Экс-игрок столичного "Динамо" Петр Петрович Слободян скончался на 68-м году жизни.

Он принес вывел киевлян в полуфинал Кубка Чемпионов 1976/77, а также стал единственным игроком, кого Валерий Лобановский после работы в "Днепре" позвал за собой в киевское "Динамо".

От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории киевского Динамо. Петр Слободян - это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, который никогда не сдавался, пытаясь преодолеть трудности, с которыми он столкнулся во время своей карьеры, включая многочисленные травмы.

Отмечается, что соболезнования родным и близким Слободяна от имени клуба высказал президент "бело-синих" Игорь Суркис.

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Кроме того, умер легендарный экс-футболист "Шахтера" Сергей Ателькин. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 48 лет.