Скончался мгновенно: поезд на огромной скорости сбил мужчину [ Редактировать ]
В понедельник, 14 декабря, около 18:00 возле села Княжичи Броварского района Киевской области произошел трагический случай.
Поезд "Киев-Сумы" на огромной скорости сбил мужчину, который сидел на железнодорожных путях, сообщает "Обозреватель".
Машинист заметил мужчину на рельсах, однако применять экстренное торможение было уже поздно. В результате столкновения гражданин получил многочисленные травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался моментально на месте происшествия.
Погибшим оказался 42-летний житель Сумской области. По данным правоохранителей, мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все обстоятельства смертельного инцидента.
Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина погиб под колесами поезда. 37-летний машинист применил экстренное торможение, однако остановить транспорт вовремя не удалось и он совершил наезд на человека.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Спасатели вытащили пострадавшего из-под завалов с помощью гидравлического инструмента
Машинист применил экстренное торможение, однако остановить поезд вовремя не удалось
Часть людей еще остается заблокированной в автобусе
В Кривом Роге произошло ДТП с участием двух авто и автобуса
Инцидент произошел с самолетом авиакомпании Alaska Airlines