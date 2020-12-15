В понедельник, 14 декабря, около 18:00 возле села Княжичи Броварского района Киевской области произошел трагический случай.

Поезд "Киев-Сумы" на огромной скорости сбил мужчину, который сидел на железнодорожных путях, сообщает "Обозреватель".

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Машинист заметил мужчину на рельсах, однако применять экстренное торможение было уже поздно. В результате столкновения гражданин получил многочисленные травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался моментально на месте происшествия.

Погибшим оказался 42-летний житель Сумской области. По данным правоохранителей, мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все обстоятельства смертельного инцидента.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина погиб под колесами поезда. 37-летний машинист применил экстренное торможение, однако остановить транспорт вовремя не удалось и он совершил наезд на человека.

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