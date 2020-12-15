В Индии 9-летней девочке по имени Саумия провели 6-часовую операцию на мозге. Во время хирургического вмешательства девочка находилась в сознании, она играла на пианино и в видеоигры, сообщает VICE.

У пациентки обнаружили опухоль в головном мозге. Она стала причиной регулярных эпилептических припадков, поэтому врачи приняли решение об оперативном хирургическом вмешательстве.

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Оставлять девочку без сознания на 6 часов было очень опасно, ведь это могло бы повредить нервы. Поэтому врачи решили проводить операцию при полном сознании пациентки. Чтобы справиться с этим, Саумия играла на пианино.

Отмечается, что медики ввели местный анестетик в месте разреза, так что девочка не чувствовала боли от хирургических манипуляций.

"Это гарантировало безболезненность и, сохраняя его сознание, мы могли оценивать ее реакцию и постоянно проверять, что с ней все в порядке", - сказал Абхишек Чохан, один из врачей из Института медицинских исследований Бирла, который руководил операцией.

Медик добавил, что во врачебной практике уже были случаи операций на мозге при полном сознании пациента. Однако к этому времени такие трепанации черепа проводили только взрослым. Саумия стала первым в мире ребенком, который пережил сложнейшую операцию без общей анестезии.

Ранее сообщалось, что врачи отрезали ребенку голову во время операции. 9-летняя Тара Аамар поступила в больницу с жалобой на странное уплотнение на шее.

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