Во вторник, 15 декабря, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сейчас на завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса. Он рассчитывает, что первые партии доз Украина получит в феврале 2021 года. Об этом Степанов заявил в эфире "Радио НВ".

По его словам, по глобальной инициативе COVAX Украина получит 8 миллионов доз вакцины в первом полугодии.

"Мы рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале 2021 года. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы первые дозы в Украине появились в феврале", - заявил Степанов.

При этом он добавил, что вакциной Pfizer в первую очередь будут вакцинированы те категории населения, которые Министерство здравоохранения может "очень четко проконтролировать". В частности, медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования.

Ранее мы сообщали, что хакеры похитили данные о вакцине Moderna.

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