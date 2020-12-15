Во вторник, 15 декабря, стало известно, что вакцина от COVID-19 фармацевтической компании Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.



Так, это открывает путь для того, чтобы ее допустили на американский рынок. Отметим, в отличие от Pfizer, вакцина Moderna не требует хранения при сверхнизких температурах.



В 54-страничном документе FDA говорится, что "нет особых опасений по поводу безопасности" и что серьезные побочные эффекты были крайне редкими (жар, головная боль, боли в мышцах и суставах). В случае одобрения вакцины поставки могут начаться в течение 24 часов.



Также согласно документу, FDA подтверждает эффективность вакцины на уровне 94,1% в по итогам испытаний с участием 30 000 человек.

Ранее мы сообщали, что хакеры похитили данные о вакцине Moderna.

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