У МОЗ узгодили план щеплень проти коронавірусу та визначили, кого вакцинуватимуть державним коштом. Передусім це медики, військові на Сході, літні люди і ті, хто має тяжкі хронічні захворювання.

У Міністерстві розраховують, що препарат отримають у рамках програми COVAX - звідти вже надійшло схвалення на відповідний запит.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Ми наполегливо працюємо з виробниками, де ми будемо закуповувати вакцину, які проходять стадії сертифікації вакцин і пройшли всі клінічні випробування. У нас є всі пропозиції, ми їх відшліфовуємо. І головне, що ми намагаємося, щоб ці вакцини прийшли в Україну якомога раніше.

Між тим, кількість нових хворих знову зросла - за минулу добу понад 10,5 тисяч позитивних тестів на COVID-19. Ушпиталили понад три тисячі пацієнтів, від ускладнень померли 264 людини.

Найгірші показники - у Києві, на Одещині, Львівщині та Запоріжжі.