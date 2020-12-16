В воскресенье, 20 декабря, в Израиле стартует первый этап вакцинации от COVID-19. На этом этапе вакцину от COVID-19 получит персонал больниц и домов для престарелых. Об этом сообщает Israel Info.

Под первый этап вакцинации также попадают работники психбольниц и жители домов для престарелых, студенты-медики, которые работают в больницах, спасатели, сотрудники скорой помощи.

Читайте также Вакцинация от коронавируса начнется уже зимой - Минздрав

Остальное население Израиля получит вакцину от коронавируса на втором этапе вакцинации. Сначала будут вакцинировать группы риска, затем учителей, соцработников, а также сотрудников тюрем и заключенных, после них вакцину получат военные и силовики, а уже потом вакцинация коснется всех остальных.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на странице в Facebook написал, что вакцинируется от коронавируса вечером 19 декабря. Он хочет вакцинироваться от коронавируса первым, чтобы стать примером для других.

Ранее мы писали о том, кому нельзя прививаться вакциной от коронавируса. По словам медика, противопоказания к вакцинированию минимальны и не требуют серьезных обследований.

Читайте также, Пентагон привлекут к транспортировке вакцин против коронавируса на территории США. Пакуют вакцину в специальные коробки-холодильники и пересыпают сухим льдом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.