Вокруг вакцины от COVID-19 ходит много слухов и мифов. Одни говорят, что это единственный путь к концу пандемии, а другие же настроены скептически. Заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика рассказал, кому может навредить "спасающая" вакцина.

"Больше рисков от самого коронавируса и его последствий, есть много летальных случаев. Мы должны понимать, что вакцина - не чудодейственная сила, которая сразу победит коронавирус. Но это важный инструмент, которым мы должны пользоваться", - подчеркнул медик.

По словам медика, противопоказания к вакцинированию минимальны и не требуют серьезных обследований.

"Если у человека нет острого инфекционного заболевания или обострения хронической болезни, то вакцинация разрешена. Это одно из самых безопасных медицинских вмешательств. Относительно переболевших, им можно вакцинироваться от коронавируса, это есть в официальных документах", - сказал он.

Эксперт добавил, что возможны побочные эффекты в виде местных реакций в месте введения: покраснение, припухлость, небольшое повышение температуры, но эти реакции должны быстро пройти.

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