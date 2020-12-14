Вакцина от COVID-19: кому нельзя прививаться [ Редактировать ]
Вокруг вакцины от COVID-19 ходит много слухов и мифов. Одни говорят, что это единственный путь к концу пандемии, а другие же настроены скептически. Заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика рассказал, кому может навредить "спасающая" вакцина.
"Больше рисков от самого коронавируса и его последствий, есть много летальных случаев. Мы должны понимать, что вакцина - не чудодейственная сила, которая сразу победит коронавирус. Но это важный инструмент, которым мы должны пользоваться", - подчеркнул медик.
По словам медика, противопоказания к вакцинированию минимальны и не требуют серьезных обследований.
"Если у человека нет острого инфекционного заболевания или обострения хронической болезни, то вакцинация разрешена. Это одно из самых безопасных медицинских вмешательств. Относительно переболевших, им можно вакцинироваться от коронавируса, это есть в официальных документах", - сказал он.
Эксперт добавил, что возможны побочные эффекты в виде местных реакций в месте введения: покраснение, припухлость, небольшое повышение температуры, но эти реакции должны быстро пройти.
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