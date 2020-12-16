В среду, 16 декабря, глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале.

Так, он говорит о том, что первые прививки скорей всего будут проводить препаратами, которые закупят непосредственно у производителей.

Так, Максим Степанов заявил:

Мы стараемся, чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно раньше. Поставили себе цель, чтобы первое вакцинации мы начали, начиная с февраля следующего года .

На данный момент продолжаются переговоры с компаниями-производителями.

Также Степанов напомнил, что в первом полугодии Украина должна получить вакцину в рамках инициативы COVAX.

Ранее мы писали о том, кому нельзя прививаться вакциной от коронавируса. По словам медика, противопоказания к вакцинированию минимальны и не требуют серьезных обследований.

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