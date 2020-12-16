Вакцинация от коронавируса начнется уже зимой - Минздрав [ Редактировать ]
В среду, 16 декабря, глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале.
Так, он говорит о том, что первые прививки скорей всего будут проводить препаратами, которые закупят непосредственно у производителей.
Так, Максим Степанов заявил:
Мы стараемся, чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно раньше. Поставили себе цель, чтобы первое вакцинации мы начали, начиная с февраля следующего года .
На данный момент продолжаются переговоры с компаниями-производителями.
Также Степанов напомнил, что в первом полугодии Украина должна получить вакцину в рамках инициативы COVAX.
Ранее мы писали о том, кому нельзя прививаться вакциной от коронавируса. По словам медика, противопоказания к вакцинированию минимальны и не требуют серьезных обследований.
Читайте также, Пентагон привлекут к транспортировке вакцин против коронавируса на территории США. Пакуют вакцину в специальные коробки-холодильники и пересыпают сухим льдом.
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