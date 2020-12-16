Україна готується прийняти першу партію вакцини від COVID-19 - Максим Степанов [ Редактировать ]
З дефіцитом медиків Україна просто не впорається з епідемією коронавірусу. До речі, останньої доби зафіксували рекордну кількість госпіталізацій.
Станом на сьогодні - десять з половиною тисяч нових хворих. І третина з них - потрапили в лікарні. Водночас медики фіксують повторні зараження на COVID-19. Таких випадків близько двох тисяч. А загалом на коронавірус за весь час пандемії захворіли більше як 900 тисяч українців.
У МОЗ сподіваються, що епідемія піде на спад, коли Україна отримає першу партію вакцини. І, можливо, це буде на початку наступного року.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Ми очікуємо перші ставки вакцини уже наприкінці першого кварталу, або на початку другого. Це те, що вже підтверджено. Окрім того, ми активно працюємо з виробниками, у яких закуповуємо. Це виробники, які зараз проходять сертифікацію. Ми намагаємось, щоб вакцини в України прийшли якомога раніше. Щоб перші вакцинування ми провели розпочинаючи з лютого наступного року.
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