З дефіцитом медиків Україна просто не впорається з епідемією коронавірусу. До речі, останньої доби зафіксували рекордну кількість госпіталізацій.

Станом на сьогодні - десять з половиною тисяч нових хворих. І третина з них - потрапили в лікарні. Водночас медики фіксують повторні зараження на COVID-19. Таких випадків близько двох тисяч. А загалом на коронавірус за весь час пандемії захворіли більше як 900 тисяч українців.

У МОЗ сподіваються, що епідемія піде на спад, коли Україна отримає першу партію вакцини. І, можливо, це буде на початку наступного року.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: