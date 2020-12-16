В среду, 16 декабря, стало известно, что в американском штате Аляска госпитализировали медицинского работника после вакцинации от коронавируса. У него появилась сильная аллергическая реакция.

Отмечается, что медик был привит вакциной компаний BioNTech и Pfizer.

Состояние медработника оценивается как стабильное. Его реакция на вакцину была схожей с той, которая проявилась у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.

Однако изданию не известно, страдал ли медработник аллергией на лекарственные препараты.

Ранее мы писали о том, кому нельзя прививаться вакциной от коронавируса. По словам медика, противопоказания к вакцинированию минимальны и не требуют серьезных обследований.

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