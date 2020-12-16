Медик попал в больницу после вакцинации от COVID-19 [ Редактировать ]
В среду, 16 декабря, стало известно, что в американском штате Аляска госпитализировали медицинского работника после вакцинации от коронавируса. У него появилась сильная аллергическая реакция.
Отмечается, что медик был привит вакциной компаний BioNTech и Pfizer.
Состояние медработника оценивается как стабильное. Его реакция на вакцину была схожей с той, которая проявилась у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.
Однако изданию не известно, страдал ли медработник аллергией на лекарственные препараты.
Ранее мы писали о том, кому нельзя прививаться вакциной от коронавируса. По словам медика, противопоказания к вакцинированию минимальны и не требуют серьезных обследований.
Читайте также, Пентагон привлекут к транспортировке вакцин против коронавируса на территории США. Пакуют вакцину в специальные коробки-холодильники и пересыпают сухим льдом.
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