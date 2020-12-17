В четверг, 17 декабря, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Вокруг него было много интриг, скандалов и даже покушение на жизнь.

Podrobnosti.ua собрали досье на политика. Мы расскажем, чем запомнится украинцам Геннадий Кернес.

Биография

Геннадий Кернес родился 27 июня 1959 в Харькове. После окончания школы и ПТУ работал слесарем на заводе, разливщиком молока, мастером в часовой мастерской. Позже занялся предпринимательской деятельностью.

В горсовете работал с 2006 года. Городским головой Харькова стал в 2010 году. Трижды побеждал на выборах мэра.

Покушение

17 марта 2014 года Кернес впервые заявил об угрозах в его адрес. Он обратился в полицию об угрозах своей жизни и семьи. 28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение. Во время пробежки по Белгородскому шоссе он получил огнестрельное ранение, в результате которого было пробито легкое и печень. Долгое время Кернес пребывал на лечении в Израиле. После - вернулся в Харьков уже на инвалидной коляске.

Коронавирус

В сентябре 2020 года у Кернеса подтвердили коронавирусную инфекцию. Болезнь дала осложнения и политика немедленно госпитализировали в немецкую клинику Шарите.

В СМИ часто появлялась информация о "смерти" мэра, однако горсовет и семья все время опровергали слухи.

11 декабря стало известно о том, что состояние Кернеса резко ухудшилось. У него полностью отказала вторая почка. Его перевели на диализ, то есть продукты его жизнедеятельности из крови и избыточная жидкость выводились искусственно.

17 декабря близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс сообщил о его кончине. К сожалению, его организм не справился с последствиями COVID-19. Позже семья политика подтвердила информацию.

Курьезы

Впервые Кернес прославился на видео, где он помогает кандидату в мэры Харькова Михаилу Добкину готовить предвыборной ролик. Ролик стал вирусным и сохраняет свою популярность до сих пор.

Политик стал знаменит также и благодаря своим острым высказываниям в адрес оппонентов. Он неоднократно становился героем многочисленных скандалов и интриг.

Напомним, что 9 декабря Геннадий Кернес без присяги стал мэром Харькова.

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