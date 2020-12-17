В четверг, 17 декабря, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", - говорится в сообщении

Ранее адвокат Анатолий Родзинский заявлял, что госпитализированный с коронавирусной инфекцией мэр Харькова Геннадий Кернес перенес инсульт, после которого лишился дара речи.

Напомним, что 28 апреля 2014 года Кернес получил огнестрельное ранение во время пробежки. В результате покушения у него были повреждены позвоночник, спинной мозг, одно из легких, печень и другие органы. Он оказался прикован к инвалидному креслу.

"Подробности" писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес, которого в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite, отчитался о расходах на перелет в Германию и лечение. Как сообщается в его декларации, на медицинские услуги клиники Charite было потрачено 4 124 665 грн, а специализированный авиационный транспорт обошелся в 1 748 137 грн.

Напомним, что 9 декабря Геннадий Кернес без присяги стал мэром Харькова.