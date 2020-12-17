38-летний Пит Буттиджич восемь лет был мэром городка Саут-Бенд в штате Индиана Источник: Twitter

Избранный президент США Джо Байден предложил на пост министра транспорта Пита Буттиджича, который был одним из его главных соперников во время праймериз Демократической партии. Об этом Байден сообщил в своем Twitter.

Мэр Пит Буттиджич - лидер, патриот и решатель проблем. Это один из лучших сынов нашей нации. Я выбираю его своим министром транспорта, потому что он способен решать проблемы на стыке рабочих мест, инфраструктуры, справедливости и климата. Пит Буттиджич - государственный служащий, который преодолевает барьеры.

38-летний Буттиджич может стать одним из самых молодых министров в истории США и первым открытым гомосексуалистом, который займет столь высокий пост. Ранее ему пророчили должность посла США в Китае.

Пит Буттиджич на протяжении восьми лет (до 2019 года) был мэром небольшого города Саут-Бенд в штате Индиана. В 2014 году он на семь месяцев оставил этот пост, чтобы в качестве морского пехотинца отправиться в Афганистан.

Как сообщали "Подробности", на пост главы Пентагона Байден выбрал афроамериканца - четырехзвездного армейского генерала Ллойда Остина.

Генерал Остин возглавлял центральное командование войск США с 2013 по 2016 год. Ранее он был заместителем начальника штаба сухопутных войск США и последним командующим группировкой войск США в Ираке.

Напомним, что инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.