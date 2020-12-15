Офіційно - переможець. Після тривалих суперечок та судових процесів, Джо Байден отримав статус "обраного президента Америки". На чому обіцяє зосередитися, щойно складе присягу? І чому Трамп все одно не хоче визнавати поразку? Дмитро Анопченко - про найважливішу для Америки подію.

Це був останній рубіж, аби визнати легітимність Байдена або зірвати його інавгурацію. Голосування виборників у столиці та всіх штатах. Десь усе відбувалося відкрито як, наприклад, у Нью-Йорку, де серед виборників були й Гілларі та Білл Клінтони, десь місця, де вони збиралися, навіть засекретили через погрози. У підсумку - демократ набрав 302 голоси, а його суперник, Дональд Трамп, - 232. Віднині Байден офіційно обраний президент США.

Багато років це голосування вважали формальністю. Та цього разу все інакше. По-перше, Трамп, а він і досі не визнає своєї поразки, заявляв, що покине Білий дім, якщо за Байдена проголосує колегія виборників. По-друге, в історії Америки траплялися випадки, коли виборники голосували не так, як штат, який їх направив. Але зараз не знайшлось жодного "порушника".

Байден, вийшовши до преси, назвав це "чистою перемогою" і атакував Трампа - мовляв, "якщо вже підсумки голосування виборників не визнати" - це означає "не поважати волю народу".

Джо Байден, новообраний президент США:

Усі претензії Трампа вислухали й визнали безпідставними. 80 судів по всій країні і в жодному випадку не знайшли свідчень чи підстав для того, щоб змінити чи навіть поставити під сумнів результати виборів!

А головне, на чому пообіцяв зосередитися, щойно посяде президентське крісло, узяти під особистий контроль вакцинацію і боротьбу із коронавірусом.

Після цього навіть деякі конгресмени здалися. Голова об'єднаного комітету з інавгурації республіканець Рой Блант визнав перемогу Байдена і пообіцяв "співпрацювати із обраним президентом". А конгресмен Пол Мітчел навіть з республіканської партії вийшов каже, через позицію Трампа щодо виборів.

А чинний президент навіть попри всі останні події, публічно визнавати перемогу суперника все одно не збирається; хоча, за словами людей зі свого оточення, і каже помічникам, що "так, другого терміну вже не буде". Для нього це особиста драма, така вже він людина: Трампові надзвичайно складно визнати, що його обійшли. В одній з приватних розмов, про яку дізналася преса, президент зізнався: "Я не можу сказати - "програв", максимум - "я не виграв" ".

Щоб мати формальні підстави і далі не визнавати Байдена, Трамп продовжить судитися, але після голосування виборників жодних сумнівів чи навіть варіантів більше немає. Команда демократів заходить у Білий дім. І збирається докорінно змінити "правила гри", пріоритети і курс країни.