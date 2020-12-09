Байден выбрал кандидата на пост главы Пентагона [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Джо Байден, победивший на выборах президента США, планирует выдвинуть на пост министра обороны экс-генерала Ллойда Остина. О своем решении Байден написал в статье для The Atlantic "Почему я выбрал Ллойда Остина министром обороны".
Сегодня я снова прошу Ллойда Остина выполнить задачу для США - на этот раз в качестве кандидата на пост министра обороны США. Я знаю, что он сделает великолепную работу.
Байден пишет, что Остин был 200-м человеком, когда-либо получившим звание четырехзвездного армейского генерала, но только шестым афроамериканцем.
Он был первым афроамериканским генералом, который руководил армейским корпусом в бою, и первым афроамериканцем, командовавшим всем театром войны; в случае удтверждения он станет первым афроамериканцем, возглавившим министерство обороны, - еще одна веха в карьере преодоления барьеров, посвященной обеспечению безопасности американского народа.
Будучи вице-президентом при Бараке Обаме Джо Байден нередко обсуждал с Ллойдом Остином события на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии.
Генерал Остин возглавлял центральное командование войск США с 2013 по 2016 год. Ранее генерал был заместителем начальника штаба сухопутных войск США и последним командующим группировкой войск США в Ираке.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил проигнорировать инаугурацию Джона Байдена.
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