Джо Байден, победивший на выборах президента США, планирует выдвинуть на пост министра обороны экс-генерала Ллойда Остина. О своем решении Байден написал в статье для The Atlantic "Почему я выбрал Ллойда Остина министром обороны".

Сегодня я снова прошу Ллойда Остина выполнить задачу для США - на этот раз в качестве кандидата на пост министра обороны США. Я знаю, что он сделает великолепную работу.

Байден пишет, что Остин был 200-м человеком, когда-либо получившим звание четырехзвездного армейского генерала, но только шестым афроамериканцем.

Он был первым афроамериканским генералом, который руководил армейским корпусом в бою, и первым афроамериканцем, командовавшим всем театром войны; в случае удтверждения он станет первым афроамериканцем, возглавившим министерство обороны, - еще одна веха в карьере преодоления барьеров, посвященной обеспечению безопасности американского народа.

Будучи вице-президентом при Бараке Обаме Джо Байден нередко обсуждал с Ллойдом Остином события на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии.

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Генерал Остин возглавлял центральное командование войск США с 2013 по 2016 год. Ранее генерал был заместителем начальника штаба сухопутных войск США и последним командующим группировкой войск США в Ираке.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил проигнорировать инаугурацию Джона Байдена.