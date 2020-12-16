Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вступит в должность главы государства 20 января 2021 года.

Комитет по инаугурации призвал американцев оставаться дома в день церемонии, объявив таким образом о соблюдении мер по защите общественного здравоохранения в условиях коронавируса, сообщает "Голос Америки".

"Мы просим американцев участвовать в инаугурационных мероприятиях, находясь дома, чтобы защитить себя, свои семьи, друзей и общество в целом", - заявили в комитете.

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Отмечается, что инаугурация Байдена будет сокращена по сравнению традиционными церемониями из-за пандемии COVID-19. Так, география церемонии "будет крайне ограничена", а концепция последующего за ней парада "будет переосмыслена".

Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии с соблюдением "строгих протоколов по охране здоровья и безопасности", далее последует инаугурационная речь Байдена.

Возведение платформы у Капитолия, на которой избранный президент США принесет присягу

Традиционно инаугурация главы государства в США включала присягу и речь нового президента в Капитолии перед собранием людей на Национальной аллее, а также обед с законодателями и прием в Белом доме.

Напомним, в США официально признали Джо Байдена победителем на президентских выборах.

Также сообщалось, что Байден выбрал кандидата на пост главы Пентагона. Министром обороны США Байден хочет видеть генерала Ллойда Остина.

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