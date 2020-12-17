В четверг, 17 декабря, президент Владимир Зеленский во время дипломатической конференции "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" заявил, что главной задачей в сфере торговли для работы послов Украины в странах Евросоюза является содействие заключению соглашения с Евросоюзом о промышленном безвизе в ближайшие два года.

Ключевой задачей в сфере торговли на ближайшие два года является заключение соглашения с ЕС о промышленном безвизе. В сфере секторальной интеграции это станет привлечение Украины к реализации европейского зеленого курса. Мы, наконец, должны заключить соглашение о совместном авиационном пространстве - помним, что с руководством Европейского Союза мы договорились сделать это в самом начале следующего года. Уверен, что это так и будет.

По его словам, Украина продлит усилия в направлении дальнейшей интеграции энергетических рынков Украины и ЕС и максимального приближения Украины к единому цифровому рынку Евросоюза.

Все эти задачи - не только для нашего представителя при ЕС. Это задача для каждого посла в государствах-членах ЕС и странах-кандидатах.

Так, Зеленский отметил, что 2020 год был чрезвычайно успешным в сфере европейской и евроатлантической интеграции для Украины.

Мы имели чрезвычайно, я считаю, успешный год в сфере европейской и евроатлантической интеграции. В отношениях с Европейским Союзом нам удалось сформировать обновленную повестку дня двустороннего сотрудничества, учитывающую современные экономические реалии. После пяти лет внедрения Соглашения об ассоциации процесс европейской интеграции Украины нуждался в новых целях, которые будут способствовать приближению к ключевой стратегической цели - обретения Украиной четкой перспективы членства в ЕС.

Также президент сказал, что 22-й Саммит Украина-ЕС стал чрезвычайно успешным, поскольку по его результатам удалось определить новые амбициозные цели в отношениях с ЕС, над которыми Украина совместно будет работать с европейскими организациями.

Речь идет прежде всего об обновлении Соглашения об ассоциации. В 2021 году мы начнем совместную оценку достижений целей Соглашения об ассоциации, которое должно стать движущей силой процесса обновления соглашения. Наша цель - использовать процесс обновления соглашения для максимальной интеграции Украины во внутренний рынок Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую и Херсонскую области наблюдал за ходом стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020".