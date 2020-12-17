В четверг, 17 декабря, Офис президента Украины выразил соболезнования в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса. У Зеленского отметили, что он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции.

В ОП отметили, что отношение к Геннадию Кернесу в обществе не было однозначным, но у него было видение развития города и люди за это его ценили.

"Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Кернесе. Сочувствуем близким, семье и харьковчанам", - говорится в заявлении.

Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.

В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находится на стопроцентном диализе (искусственное выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма - ред.).

Podrobnosti.ua также публиковали реакцию известных политиков на смерть Геннадия Кернеса.

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