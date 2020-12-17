Андрія Павелка активісти та журналісти ловили на причетності до корупційних схем

Рахунок відкрито: Генпрокуратура візьметься за розслідування зловживань в Українській асоціації Футболу. Її керівництво підозрюють у мільярдних розтратах і завданні державі збитків у великих розмірах. Хто є головним фігурантом справи? Розкажуть мої колеги.

Ім'я голови Української асоціації Футболу неодноразово згадувалося у журналістських розслідуваннях. Майже три роки Андрія Павелка активісти та журналісти ловили на причетності до корупційних схем. Яскравих епізодів кілька: перша історія з будівництвом футбольних майданчиків, на які за сприяння тодішнього голови парламентського Бюджетного комітету Павелка авансом спрямували більш як мільярд бюджетних гривень без належних економічних розрахунків.

Ірина Мостова, керівник Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК (2016-2019):

Він одночасно займав посаду голови Бюджетного комітету - тобто, мав повноваження, і одночасно - посаду президента Федерації футболу України, яка ініціювала питання про виділення в державному бюджеті на 2017-2018 рік коштів для бюджетної програми, яка передбачалась для Мінрегіонбуд - для будівництва футбольних полів зі штучним покриттям.

За словами журналістів-розслідувачів, близько третини бюджетних коштів, якими фактично розпоряджалася Федерація привласнено. Зокрема, вони пішли на закупівлю за завищеними цінами штучної трави від власного заводу УАФ, збудованого за кошти УЄФА і ФІФА, які ті виділяли на розвиток футболу в Україні.

Ще 11,5 мільйонів євро від УЄФА та ФІФА керівництвом УАФ було виведено на рахунки 28 іноземних фіктивних фірм.

Артем Франков, спортивний журналіст:

30 тонн чая элитного, кофе, 2 тонны морепродуктов, электролампочки, электронная техника, транспортные услуги - без указания, что за услуги. Люди просто 11,5 млн евро вывели за пределы страны, вернее - эти деньги до нас так и не дошли.

Журналістські розслідування, сім кримінальних справ в Україні, антикорупційні розслідування - у Швейцарії та Німеччині. Директору заводу УАФ - Андрію Бондаренку повідомили про підозру у розкраданні бюджетних коштів.

Ігор Кривошеєв, народний депутат "Слуга народу":

Ми хочемо, щоб максимально швидко ім'я українського футболу очистилося. Мають бути покарані винні, якщо мали місце злочинні схеми.

Хвиля скандалів докотилася до парламенту. Там створили тимчасову слідчу комісію, яка вивчала дії Андрія Павелка, зокрема, зловживання службовими повноваженнями та приховування мільйонних статків у декларації. А також бездіяльність українських правоохоронців, які понад два роки безрезультатно розслідували зловживання очільника УАФ. Тепер справа на контролі Генерального прокурора Ірини Венедиктової.

"Кримінальне провадження, в якому я хочу розібратись і взяти під контроль хід слідчих дій - справа про можливі злочини представників законодавчої та виконавчої влади разом із службовими особами Федерації футболу України". Ми провели спільну нараду із детективами НАБУ та колегами із САП з метою визначення перспектив і в цій справі. Скажу відверто, в мене виникло відчуття, що в футбол грали не спортсмени, а правоохоронці. Між собою. Тож, від сьогоднішнього дня я в групі прокурорів.

Судячи з заяви Генпрокурора, оголошення підозр керівництву Федерації Футболу - питання часу.