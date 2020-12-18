Когда может закончиться карантин: Шмыгаль дал ответ [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал предположительные сроки окончания карантина. Так, до конца февраля будут действовать карантинные ограничения в стране, а весной правительство будет смотреть на динамику заболевания коронавирусом. После этого Кабмин будет решать, продлевать ли карантин весной.
Я думаю, что к концу февраля он (карантин - Ред.) еще будет. Весной мы будем видеть динамику развития на весну. Мы все видели примеры развития ситуации в различных странах.
Шмыгаль отметил, что сейчас никто не может дать точный прогноз по завершению карантина в Украине. По словам премьера, он не думает, что летом все закончится.
Чтобы сказать, что летом все закончится? Я уверен, что не завершится. С коронавирусом мы проживем, по прогнозам, следующие два года. Вопрос: какой формат нашего сосуществования будет, но он пока остается секретом.
Глава правительства еще раз подчеркнул, что в борьбе с COVID-19 работает только локдаун.
Напомним, что правительство приняло решение об ужесточении карантина в Украине. Ограничения вступят в силу 8 января и будут действовать до 24 января 2021 года.
Постановление, которое предложило Министерство здравоохранения предусматривает:
- ограничение работы учреждений культуры и развлекательных заведений, в частности аренда под корпоративы;
- ограничение работы учебных заведений, но не детсадов;
- ограничения работы средств размещения, кроме гостиниц;
- закрытие спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
- работу общепита на вынос или с доставкой;
- салоны красоты работают только по предварительной записи;
- запрет работы непродовольственных рынков и магазинов;
- запрет рождественских ярмарок после 8 января;
- государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
Транспорт в стране будет работать, но с некоторыми ограничениями. Также продолжат свою работу детские сады.
Также мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна в Украине.
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