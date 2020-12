Бессменный лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси опустился на третье место в рейтинге лучших игроков 2020 года по версии FIFA.

Капитана "сине-гранатовых" обошли форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (2 место) и Роберт Левандовски из мюнхенской "Баварии" (1 место).

Отмечается, что руководство клуба выразило поддержку Месси и добавило к посту смайлик в виде козы, символизирующий английскую аббревиатуру GOAT (Greatest of all time - Лучший за все времена).

For us, you'll ALWAYS be the best. 🐐 pic.twitter.com/NQyxRxPviM