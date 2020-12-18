"Барселона" поддержала Месси после понижения в рейтинге FIFA [ Редактировать ]
Бессменный лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси опустился на третье место в рейтинге лучших игроков 2020 года по версии FIFA.
Капитана "сине-гранатовых" обошли форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (2 место) и Роберт Левандовски из мюнхенской "Баварии" (1 место).
Отмечается, что руководство клуба выразило поддержку Месси и добавило к посту смайлик в виде козы, символизирующий английскую аббревиатуру GOAT (Greatest of all time - Лучший за все времена).
For us, you'll ALWAYS be the best. 🐐 pic.twitter.com/NQyxRxPviM— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2020
Ранее мы писали, что Лионель Месси может покинуть каталонскую "Барселону" и перейти в английский "Ливерпуль". Летом 2021 года у игрока заканчивается контракт.
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