"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы, а также дополнительные остановки поездов на новогодние праздники.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Так, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поездов №135/136 Черновцы - Одесса и №217/218 Киев - Львов - Рахов.

Также поезду №217/218 Киев - Рахов с 18 декабря назначены дополнительные остановки на станциях Татаров и Квасы.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" на новогодние праздники вернет поезда в Карпаты. Билеты на поезда уже можно купить в железнодорожных кассах и онлайн.

Также мы писали о том, что в Украине рухнули цены на проезд в поездах "Укрзализныци". Стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и дня недели, в который пассажир совершает путешествие.

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