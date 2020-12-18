"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на праздники [ Редактировать ]
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы, а также дополнительные остановки поездов на новогодние праздники.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поездов №135/136 Черновцы - Одесса и №217/218 Киев - Львов - Рахов.
Также поезду №217/218 Киев - Рахов с 18 декабря назначены дополнительные остановки на станциях Татаров и Квасы.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" на новогодние праздники вернет поезда в Карпаты. Билеты на поезда уже можно купить в железнодорожных кассах и онлайн.
Также мы писали о том, что в Украине рухнули цены на проезд в поездах "Укрзализныци". Стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и дня недели, в который пассажир совершает путешествие.
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