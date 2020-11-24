"Укрзализныця" запускает скоростной поезд "Интерсити" в Карпаты [ Редактировать ]
Источник: "Укрзылизныця"
С 15 декабря "Укрзализныця" запускает новый маршрут "Интерсити+" из Киева в село Славское Львовской области. Об этом сообщается на сайте монополиста.
На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem. Он будет ходить по такому расписанию:
№ 745 "Киев-Пассажирский" - Славское"
- Отправление - 5:59;
- Прибытие - 13:16.
№ 746 "Славское - "Киев-Пассажирский"
- Отправление - 16:20;
- Прибытие - 23:57.
Расстояние между столицей и курортом Славское поезд будет преодолевать за 7 часов 17 минут, в обратном направлении - за 7 часов 37 минут.
По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Подзамче, Львов и Стрый.
Билеты уже доступны в продаже. Приобрести их можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Напомним, что с 13 ноября, в Украине начали курсировать два поезда: "Львов - Бахмут" и "Харьков - Николаев".
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" презентовала карантинный VIP-вагон.
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