С 15 декабря будет курсировать Hyundai Rotem из Киева в Славское Источник: "Укрзылизныця"

С 15 декабря "Укрзализныця" запускает новый маршрут "Интерсити+" из Киева в село Славское Львовской области. Об этом сообщается на сайте монополиста.

На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem. Он будет ходить по такому расписанию:

№ 745 "Киев-Пассажирский" - Славское"

Отправление - 5:59;

Прибытие - 13:16.

№ 746 "Славское - "Киев-Пассажирский"

Отправление - 16:20;

Прибытие - 23:57.

Расстояние между столицей и курортом Славское поезд будет преодолевать за 7 часов 17 минут, в обратном направлении - за 7 часов 37 минут.

По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Подзамче, Львов и Стрый.

Билеты уже доступны в продаже. Приобрести их можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, что с 13 ноября, в Украине начали курсировать два поезда: "Львов - Бахмут" и "Харьков - Николаев".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" презентовала карантинный VIP-вагон.