Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман назвал дату начала работы миссии. Пересмотр соглашения с Украиной начнется на следующей неделе.

Пересмотр соглашения в формате Stand-by с Украиной начнется в период с 21 по 23 декабря.

"Учитывая обстоятельства пандемии COVID-19, миссия будет проводить дистанционное обсуждения с властями Украины последних экономических событий, а также мер и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", - заявил Люнгман.

Он также отметил, что миссия МВФ планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года.

Ранее Шмыгаль рассказал, когда Украина ждет следующий транш от МВФ.

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