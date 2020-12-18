Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов рассказал о том, что очередной транш от Международного валютного фонда Украина однозначно получит не раньше 2021 года.

По его словам, в правительстве ждут, что транш от МВФ поступит в конце зимы - начале весны следующего года.

Такие сроки, по словам главы правительства, являются реалистичными, если не будет опять "сюрпризов".

Следующий транш будет однозначно в следующем году, безусловно, в этом году это невозможно... Миссия (МВФ - ред.) должна быть назначена, мы прошли все процедуры... Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь (транш - ред.) не позже февраля, но февраль-март - это прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ.

Ранее Евросоюз выделил Украине транш на 600 млн евро.

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