"Следующий транш МВФ ждут в феврале-марте 2021 года" - Шмыгаль [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов рассказал о том, что очередной транш от Международного валютного фонда Украина однозначно получит не раньше 2021 года.
По его словам, в правительстве ждут, что транш от МВФ поступит в конце зимы - начале весны следующего года.
Такие сроки, по словам главы правительства, являются реалистичными, если не будет опять "сюрпризов".
Следующий транш будет однозначно в следующем году, безусловно, в этом году это невозможно... Миссия (МВФ - ред.) должна быть назначена, мы прошли все процедуры... Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь (транш - ред.) не позже февраля, но февраль-март - это прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ.
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