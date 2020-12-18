В п'ятницю ввечері, 18 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко розповів про низькі зарплати медиків.

"Дійсно, та реформа, яку запропонували нам як "реформу Уляни Супрун", вона повністю зруйнувала єдину тарифну сітку для лікарів. В Хмельницькій, наприклад, інфекційній лікарні середня зарплата - 40 000. І це не означає, що це отримуюють лікарі чи молодший персонал. Це означає, що хтось собі ставить завищені середні заробітні плати, а медики, можливо, там отримують найнижчі заробітні плати", - сказав Івченко.

Депутат додав: "Немає жодного бюджету, який був би соціальним. Всі бюджети з 2013 року - антисоціальні. Напротязі семи років скорочуються в Україні видатки на субвенції, на допомогу людям в отриманні, скажімо, по догляду за дітьми. Соціальні витрати скорочують, і це є в цьому бюджеті. 66 млрд виділили в ковідний фонд, а потім ви показуєте відповідь Національної служби здоров'я, що грошей немає".

Крім того, Івченко розповів про те, яким бачить ковідний фонд.

"Ми ("Батьківщина" - ред.) побачили проблеми, які є. Ми побачили, що ковідні кошти можуть витрачатись на асфальт, на будівництво, на будь-які речі. Ми сказали: "Якщо ми створюємо ковідний фонд і витрати в цьому фонді будуть йти виключно на медиків, доплати, державні гарантії, вакцинацію. Тоді ми зможемо зробити хоч щось у цьому бюджеті", - зауважив депутат.