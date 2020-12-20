В Украине два региона рапортуют о заполненных коронавирусных койках [ Редактировать ]
Украинские больничные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией заняты более чем на 50%.
Наиболее высокая загруженность наблюдается в Николаевской области - 64,5% и Одесской области - 50,8%. При этом, в Киеве наблюдается 48% занятости. Всего по территории Украины ввели в эксплуатацию 64 079 больничных коек для COVID-19.
Отмечается, что растет и показатель заболеваемости коронавирусом. Таким образом, на 19 декабря 2020 года он составил 396,9 при норме в 40. Самая ужасающая ситуация зафиксирована в Киеве (696,2), Черкасской (667,5) и Запорожской (635,8) областях.
Ранее мы писали, что стало известно, когда в Украине может закончится эпидемия коронавирусной инфекции. Заявление сделал именитый львовский медработник.
Кроме того, в МОЗ назвали нужную сумму, чтобы вакцинировать украинское население от COVID-19. Для вакцинации необходимо 15,1 млрд гривен, но в бюджете на 2021 год выделено всего 2,6 млрд гривен.
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