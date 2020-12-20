Коронавирусная инфекция перестанет "терроризировать" украинцев в 2022 году. Об этом в интервью одному из украинских каналов рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, пандемия COVID-19 сравнима с эпидемией испанского гриппа, случившейся в 1918 году. Пик инфицирования может начаться в феврале 2021 года, а в последующие 5-6 месяцев будет наблюдаться спад заболеваемости.

Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев.

Медик добавил, что инфекцией успеют переболеть не менее 30% жителей Украины.

Читайте также, на 20 декабря 2020 года, на территории Украины подтвердили более 8 тысяч новых инфицированных коронавирусом. Всего же в стране почти миллион заболевших.

Кроме того, Украине финансово помогают бороться с коронавирусом 30 стран. Крупнейшим донором Украины по объемам денежной помощи являются Соединенные Штаты.

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