За сутки на территории Украины зафиксировали 8325 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

С начала эпидемии в стране лабораторно подтвердили 964 448 инфицированных COVID-19. Из них - 581 162 выздоровели (6 626 - за минувшие сутки), при этом 116 больных за сутки умерли.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших подтвердили в Одесской области (814 человек), в Киеве (756 случаев), Запорожской области (675 инфицированных), Киевской области (592 заболевших) и Харьковской области (520 украинцев). К тому же, за сутки было проведено 39 941 тестирований (32 324 - ПЦР и 7707 - ИФА).

Ранее мы писали, что Минздрав обновил алгоритм тестирования на COVID-19. Анализы на коронавирус теперь будут проводить всем людям, которые имеют просто признаки острой респираторной вирусной инфекции.

Кроме того, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.

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