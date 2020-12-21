Космический зонд запечатлел на Марсе "рождественского ангела" (фото) [ Редактировать ]
Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства (ESA) Mars Express запечатлела на поверхности Марса изображение, напоминающее фигуру ангела с нимбом и сердцем - рядом.
Удивительные снимки сделала бортовая стереокамера высокого разрешения аппарата Mars Express, сообщается на сайте ESA.
Необычное изображение находится в южной полярной области Марса. По словам ученых, оно напоминает рождественского ангела.
Южный полюс На Марсе обычно покрыт ледяной шапкой толщиной 1,5 км, диаметром около 400 км и объемом 1,6 миллиона кубических км, из которых чуть более 12% составляет водяной лед. Остальная часть "шапки" в основном состоит из "сухого льда", который замерзает зимой и затем летом превращается в газ.
Необычное изображение там появилось после того, как растаял лед (сейчас на Марсе теплое время года). Отмечается, что оно сформировано за счет сублимации льда, эрозии горных пород и падения метеорита.
Mars Express - действующая автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства, предназначенная для изучения Марса. Космический аппарат состоит из орбитальной станции и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией "Бигль-2".
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