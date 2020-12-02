Илон Маск рассказал, когда отправят людей на Марс [ Редактировать ]
Люди смогут полететь на Марс в ближайшие шесть лет, в лучшем случае - в следующие четыре года. Об этом заявил основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск на церемонии премии "Аксель Шпрингер", передает epravda.com.ua.
По его словам, отправка человека на Марс состоится "с высокой долей вероятности". Маск также не исключает, что при благоприятных обстоятельствах это может произойти через четыре года.
Тем временем ожидается, что в течение следующих двух лет на Марс полетит космический корабль компании SpaceX без людей на борту.
Ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал о грядущей жизни на Марсе. Маск планирует построить на Марсе колонию, чтобы "сделать человека межпланетным видом".
Он отметил, что жители первого марсианского города будут сначала жить под "стеклянными куполами", но планета будет в конечном счете "терраформирована для поддержания жизни, как на Земле".
Мы также писали о том, что ракета Илона Маска вывела на орбиту летающий домик. Спутник будет наблюдать за мировым океаном и движением береговых линий в контексте изменений климата.
по теме
В конце октября 2020 года SpaceX начала бета-тестирование Starlink, а все участники программы получили терминал, крепления, маршрутизатор за 499 долларов
Годы проектирования, разработки и испытаний завершились
Марсохід за допомогою помпи закачуватиме вуглекислий газ та перероблятиме його у кисень
Атмосфера Марса состоит на 95% из углекислого газа
дослідники переконалися в наявності на поверхні Марса так званих "антидюн", або "руслових гряд", складок породи, що - як і подібні їм на Землі - утворюються в результаті впливу водної течії