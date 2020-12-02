Люди смогут полететь на Марс в ближайшие шесть лет, в лучшем случае - в следующие четыре года. Об этом заявил основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск на церемонии премии "Аксель Шпрингер", передает epravda.com.ua.

По его словам, отправка человека на Марс состоится "с высокой долей вероятности". Маск также не исключает, что при благоприятных обстоятельствах это может произойти через четыре года.

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Тем временем ожидается, что в течение следующих двух лет на Марс полетит космический корабль компании SpaceX без людей на борту.

Ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал о грядущей жизни на Марсе. Маск планирует построить на Марсе колонию, чтобы "сделать человека межпланетным видом".

Он отметил, что жители первого марсианского города будут сначала жить под "стеклянными куполами", но планета будет в конечном счете "терраформирована для поддержания жизни, как на Земле".

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