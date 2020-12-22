Во вторник, 22 декабря, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина в вопросе мирного урегулирования конфликта ситуации на Донбассе уже сейчас работает по "плану Б".

Так, по его словам "план Б" по Донбассу - это условная вещь, но он заключается в работе над реинтеграцией ОРДЛО еще до того, как Россия выведет оттуда войска.

Мы уже сегодня работаем по "плану Б" - когда работаем над реинтеграцией, не дожидаясь деоккупации, когда пишем закон о государственной политике переходного периода. Этого не было за шесть лет, у нас конфликтуют нормативные акты, законы, постановления, указы.

По его словам, опыт Нагорного Карабаха говорит о том, что переговоры при посредничестве ОБСЕ могут растянуть ситуацию на десятки лет и это грозит горячей фазой.

Процитирую Леонида Макаровича (Кравчука, - ред.): мы в "Минске" можем договариваться, чтобы войны было меньше или больше. Но прекращение войны решается не в "Минске", а на уровне политических руководителей стран, президентов, как минимум четырех лидеров - Германии, Франции, Украины и России.

Резников подчеркнул, что Украина должна делать шаги по реинтеграции Донбасса и Крыма уже сегодня, несмотря на то, когда закончится оккупация.

Недавно о конфликте на Донбассе высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.