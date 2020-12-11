Апокалипсис на дорогах: в жуткое ДТП попали более 30 авто (видео) [ Редактировать ]
В Украине уже второй день продолжается апокалипсис на дорогах. Так, в пятницу, 11 декабря, на трассе "Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, пишет In.ua.
В аварию попали больше тридцати автомобилей. Есть раненые и даже погибшие.
Причиной такого ужасного инцидента стал гололед с туманом в придачу.
Ранее мы писали, что на Закарпатье подросток погиб в результате наезда автомобиля. Несовершеннолетний пострадавший умер в карете "скорой".
Кроме того, в Сумской области в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Мужчина и его 32-летняя пассажирка погибли на месте.
Также сообщалось, что на Закарпатье случилось смертельное ДТП с ребенком. Несовершеннолетний пострадавший умер в карете "скорой" по дороге в медучреждение. Стало известно, что парень упал на дорогу при движении на возе в попутном с авто направлении. А во Львовской области в результате ДТП погибли три человека. водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.
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