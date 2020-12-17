В пгт. Вилково Одесской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли два человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и "влетел" в дерево, сообщает "Магнолия-ТВ".

В аварии погибли 38-летний мужчина и на год младше него женщина.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП в Одесской области пострадали семь человек. Столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Renault. Удар был такой силы, что Daewoo слетела в кювет. В салоне находились муж с женой и трое их детей четырех и восьми лет. Всех их госпитализировали.

Также мы писали о том, что в Донецкой области ребенок погиб в ДТП. 59-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, выезжая из г. Покровск, совершил наезд на мальчика, который в это время переходил дорогу.

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