В Киеве, 19 декабря, на проспекте Шухевича произошло необычное ДТП с грузовик, который перевозит мебель и провисшими проводами троллейбусной сети. В результате чего грузовику, в прямом смысле - снесло крышу. Об этом сообщает "Информатор" с места событий.

фото: informator

Все произошло около полуночи. На месте происшествия провисла контактная сеть троллейбуса. Грузовой автомобиль зацепился крышей и ему оторвало кузов грузового отсека.

По данным СМИ, в результате ДТП по дороге разбросало кресла, матрасы и прочую мебель, которая была в кузове грузовика.

фото: informator

В сторону Троещины движение полностью было парализовано.

фото: informator

Как ранее сообщалось, Киев парализовали пробки из-за большого количества аварий. Об этом свидетельствуют данные сервиса.

фото: informator

Напомним, в пгт. Вилково Одесской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и "влетел" в дерево

Читайте также, в жуткое ДТП попали более 30 авто. В аварию попали больше тридцати автомобилей. Есть раненые и даже погибшие.

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