Во вторник, 22 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция готова помочь Украине с получением вакцины от коронавируса. Он обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном, написал президент на своей странице в Twitter.

Готовность Франции глава государства назвал "жестом настоящей дружбы".

Спасибо Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест истинной дружбы. Ценю поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив.

Другие подробности разговора президентов пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Украине одобрили закон для закупки инсулина и вакцин от коронавируса. Верховная Рада Украины разрешила закупать за государственные средства лекарства, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, но в которых нуждаются украинцы.

Также мы писали о том, что Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек.

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