В Украине одобрили закон для закупки инсулина и вакцин от коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 18 декабря, Верховная Рада Украины разрешила закупать за государственные средства лекарства, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, но в которых нуждаются украинцы.
За законопроект проголосовали 282 депутата.
Эта отсрочка позволит закупать за счет госбюджета или возместить стоимость (реимбурсация) тех лекарств, которые не включены в Национальный перечень основных лекарственных средств или в Программу медицинских гарантий, но необходимых для лечения граждан.
Следует отметить, лекарства должны закупаться в соответствии с нацперечнем. Для того чтобы препарат мог попасть в перечень, он должен пройти определенную проверку на качество и эффективность.
Однако некоторые лекарства, например, инсулин или вакцины от COVID-19 закупаются без необходимости включения в такой перечень.
Читайте также, в Украине разрешили электронную торговлю лекарствами. Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную продажу препаратов.
Кроме того, в Украине появится технологичный способ защиты лекарств. Для проведения подобной процедуры понадобится не менее 2 лет
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