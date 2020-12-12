"Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX" - Ляшко [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко12 декабря заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек. Об этом врач написал в Facebook.
Ляшко отметил, что глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против коронавируса COVAX одобрил заявку и скоро Украина получит первые дозы, а вместе с ними и шприцы для инъекций вакцины.
Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно
Также он добавил, что сейчас в Украине продолжается работа над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки населения прибыло в кратчайшие сроки.
Минздрав привлекает к процессу логистики ГП Укрвакцина и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60 / -80 градусов)
Как ранее сообщалось, Ляшко рассказал, кто первыми получит бессплатную вакцину от коронавируса в Украине.
Читайте также, вакцина от коронавируса американской компании Moderna показала эффективность в 94,5% на третьей стадии испытаний .В ходе третьей стадии испытания вакцины проводились на 30 тысячах человек. Через две недели после второй дозы вакцины заболели 95 испытателей, из них 90 получали плацебо и пять - вакцину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, хто в Україні отримає вакцину від коронавірусу першочергово
Під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА"головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, скільки буде коштувати вакцинація від коронавірусу.
В п'ятницю ввечері, 11 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА"головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зробив заяву
Під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко дав пораду українцям
Всемирный банк одобрил выдачу Украине кредита в 300 миллионов долларов