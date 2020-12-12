Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко12 декабря заявил, что Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз вакцины от коронавируса для четырех миллионов человек. Об этом врач написал в Facebook.

Ляшко отметил, что глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против коронавируса COVAX одобрил заявку и скоро Украина получит первые дозы, а вместе с ними и шприцы для инъекций вакцины.

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно

Также он добавил, что сейчас в Украине продолжается работа над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки населения прибыло в кратчайшие сроки.

Минздрав привлекает к процессу логистики ГП Укрвакцина и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60 / -80 градусов)

Как ранее сообщалось, Ляшко рассказал, кто первыми получит бессплатную вакцину от коронавируса в Украине.

Читайте также, вакцина от коронавируса американской компании Moderna показала эффективность в 94,5% на третьей стадии испытаний .В ходе третьей стадии испытания вакцины проводились на 30 тысячах человек. Через две недели после второй дозы вакцины заболели 95 испытателей, из них 90 получали плацебо и пять - вакцину.

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