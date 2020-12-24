Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,35 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на таком уровне: 28,3547 гривен за 1 доллар (-0,1004 грн). При этом курс доллара на 24 декабря составляет: 28,4551 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение пяти рабочих дней.

Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.

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